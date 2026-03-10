Програмата Viva Help - десетилетие на солидарност и споделена грижа между колеги

Когато говорим за корпоративна социална отговорност, често се губим в цифри и статистики, но истинският смисъл на тези усилия оживява тогава, когато се превърне в споделена човешка съдба. Вече десетилетие нашата програма Viva Help не е просто фонд за подкрепа, а туптящото сърце на Vivacom, което доказва, че най-ценният капитал са хората и грижата ни един към друг. През тези десет години ние изградихме общност, в която никой не е сам срещу трудностите, а доказателство за това е вдъхновяващата история на нашия колега Ивайло Иванов, който превърна личната си битка в пример за силата на колективната емпатия.

За един родител няма нищо по-важно от здравето на неговото дете, но понякога пътят към рехабилитацията и възстановяването е осеян с изпитания, които изискват не само емоционална устойчивост, но и сериозен финансов ресурс. Ивайло споделя, че моментът, в който е разбрал, че може да разчита на Viva Help, е донесъл в дома му неочаквано спокойствие и сигурност, давайки му куража да продължи да се бори. Това не е просто финансова подкрепа, това е усещането, че зад гърба ти стои голямото семейство на Vivacom, което ти подава ръка точно когато силите ти започват да отслабват.

Одобрението на неговата молба е означавало много повече от покриване на разходи за лечение - то е спестило на семейството огромното напрежение от търсенето на средства, което неизбежно би се отразило негативно на състоянието на детето и би ограничило времето за неговите грижи. Благодарение на солидарността на всички дарители в програмата, детето на Ивайло днес има шанса за по-нормален начин на живот, а баща му с вълнение призовава всеки, който има нужда, да не се колебае да потърси помощ, защото процедурата е лесна, а подкрепата - наистина безценна.