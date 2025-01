"Бийтълс" получиха номинация за наградите "Брит" след повече от 40 години

Легендарната група "Бийтълс" получи първата си номинация за наградите "Брит" от над 40 години насам. Преди това групата печели наградата за изключителен принос към музиката през 1983 г. и наградите за британска група и британски албум на годината за „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band“. Сега тя е включена в краткия списък за наградата „2025 песен на годината с Mastercard“ за „Now and Then“.

Песента е написана от покойния Джон Ленън в края на 70-те години на миналия век и довършена от оцелелите членове на групата Пол Маккартни и Ринго Стар. Но „Now and Then“ се сблъсква с конкуренцията за наградата на редица други песни, сред които „Guess featuring Billie Eilish“ на Charli XCX, „feelslikeimfallinginlove“ на „Колдплей“, „Training Season“ на Дуа Липа, „Angel of My Dreams“ на Джейд и „You're Christmas To Me“ на Сам Райдър. Charli XCX е начело с пет номинации.

'Now And Then' by @thebeatles is now available to listen to worldwide.https://t.co/zRbCPsexVa#NowAndThen pic.twitter.com/W89VgBh8Gv