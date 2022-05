Ким Кардшиян с култова рокля на Мерилин Монро за почти 5 млн. долара на „Мет Гала“ (ВИДЕО, СНИМКА)

А именно, става дума за роклята, проектирана от Жан Луис през далечната 1962 г., която Мерилин Монро носи на честването на 45-ия рожден ден на президента на САЩ Джон Ф. Кенеди.

Роклята в телесен цвят с повече от 2500 ръчно пришити диаманта е закупена на търг през 2016 г. от веригата музеи Ripley’s Believe It or Not за почти 5 милиона долара. Роклята първоначално струвала 12 000 долара и според съобщенията била толкова стегната, че била изцяло впита в актрисата, така че не е изненада, че Ким се е подложила на строга диета, преди да „влезе в нея“. Известната старлетка отслабна със седем килограма само за три седмици и всичко това, за да блесне на церемонията "Мет Гала".

Мерилин Монро носи роклята, когато изпя прословутия „Честит рожден ден“ на президента Джон Ф. Кенеди през 1962 г.