Любовен романс: Том Круз се залюби с дъщеря на руски политик

61-годишният актьор и 36-годишната светска дама са били забелязани заедно на парти в лондонския квартал Мейфеър, а според свидетели отношенията им явно са били романтични. "Бяха неразделни, явно бяха двойка", казва пред Daily Mail вътрешен човек, който е бил сред гостите на "почти изцяло руското" събитие. "Круз изглеждаше обсебен от нея", допълва източникът.

Уточнява се, че двамата са танцували заедно, след което са си тръгнали заедно в ранните часове на сутринта. "Круз беше много приятелски настроен - постоянно го молеха да се снима и той учтиво отказваше. Накрая се наложи диджеят да направи съобщение на руски език, че г-н Круз не желае никакви снимки", съобщава информаторът на вестника. Той добавя, че "актьорът е танцувал с Хайрова почти през цялата нощ", предава БГНЕС.

