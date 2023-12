Мадона закъсня за концерт с часове, феновете ѝ побесняха (ВИДЕО)

Според повечето медийни публикации Мадона е започнала шоуто си на 13 декември с над 3 часа закъснение, което било изключително обидно за публиката, чакаща, без да има конкретна информация.

Още: Мадона с предизвикателна закачка към папа Франциск (СНИМКА)

Много потребители, които са присъствали на въпросния концерт обаче, твърдят, че закъснението не било чак толкова фрапиращо, а в различните версии то варира от 2 часа и половина до 1 час.

Madonna was utterly fabulous tonight — gushingly warm and relieved to be back in NYC, grateful to be alive&performing, and doled out all the hits. Looked, sounded great. A dream. Also, I was closer to her than her underwear. pic.twitter.com/zBTU9UWD30