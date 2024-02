Мери Джей Блайдж, Марая Кери и Ози Озбърн с номинации за Залата на славата на рокендрола

Ози Озбърн получи номинация като индивидуален изпълнител. Той вече е въведен в Залата на славата на рокендрола с групата Black Sabbath. Номинации получиха също хип-хоп дуетът Ерик Би и Раким, група Foreigner, певецът и китарист Питър Фремптън, група Jane's Addiction и Dave Matthews Band, както и денс иконите Cool and the Gang.

"Като продължиха истинския дух на рокендрола, тези изпълнители създадоха свое собствено звучене, което повлия на поколенията и на безброй други, тръгнали по техните стъпки", каза в изявление Джон Сайкс, председател на Фондацията на Залата на славата на рокендрола.

Още: Гаджето на Марая Кери я заряза точно преди Коледа

Десет от 15-те номинирани участват в гласуването за първи път - Марая Кери, Шер, Foreigner, Фремптън, Cool and the Ganga, Лени Кравиц, Oasis, Шинейд О'Конър, Ози Озбърн и Шаде. Шаде, сред чиито софт рок хитове от 80-те години на миналия век са "Smooth Operator" и "The Sweetest Taboo", миналата година беше приета в Залата на славата на авторите на песни.

Снимка: Getty Images

Марая Кери има 19 хита номер едно в класацията на Billboard за сингли "Хот 100", Мери Джей Блайдж е с осем мултиплатинени албума и девет награди "Грами". Шер е единственият изпълнител, който има песен №1 през всяко от последните шест десетилетия.

Още: 22-годишната Анджелина Манго триумфира на "Сан Ремо" (ВИДЕО)

Повече за Залата на славата на рокендрола

Изпълнителите трябва да са издали първия си търговски запис преди поне 25 години, преди да могат да бъдат включени в залата. Церемонията по въвеждането ще се състои в Кливланд през есента.

За номинираните ще гласуват повече от 1000 артисти и професионалисти от музикалната индустрия. Феновете могат да гласуват онлайн или лично в Музея на Залата на славата на рокендрола, като петимата най-добри изпълнители, избрани от публиката, ще бъдат включени в бюлетина на феновете, която ще бъде преброена с останалите професионални бюлетини.

Миналата година Миси Елиът, Уили Нелсън, Шерил Кроу, Чака Кхан, Кейт Буш и покойният Джордж Майкъл бяха някои от изпълнителите, въведени в Залата на славата на рокендрола, припомня БТА.