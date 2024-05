Моделът Антония Петрова показа невиждани СНИМКИ като абитуриентка

Още: Помните ли Мис България 2012 г.? Вижте какво ѝ се случи (СНИМКИ)

"Преди 21 години, 333 плитки, 12 часа плетене рокли" - пише миската към кадрите си и уточнява, че за визията си е била вдъхновена от клипа на Бритни Спиърс към песента I am a slave for you. Последователите на Антония коментираха външния й вид. Много от тях отбелязаха, че изглежда съвсем различно и не е било необходимо да си прави корекции.

