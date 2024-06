На градус: Арестуваха Джъстин Тимбърлейк - шофирал пиян

Очаква се Тимбърлейк да бъде изправен пред съда днес.

Длъжностните лица отказаха да предоставят повече подробности за ареста, за причините, поради които той е бил спрян, и за вида на автомобила, който е управлявал, пише БГНЕС.

Джъстин Тимбърлейк беше сред най-изявените звезди в американската музика, но последният му солов албум, "Everything I Thought It Was", беше посрещнат с критики и по-слаби от обичайните продажби, когато беше издаден през март. Това е първият му солов албум, който не успя да заеме първо място след "Justified" през 2002 г.