Обявиха кой е първият британски музикант милиардер

Списъкът на богаташите на "The Sunday Times", публикуван всяка година, показва, че огромното му богатство на сър Пол се е увеличило с 50 милиона паундда (63,5 милиона долара) през изминалата година – благодарение на кавъра на Бионсе на песента му "Blackbird" от 1968 г., а също благодарение на собственото турне на вече 82-годишния певец и композитор.

Четиримата страхотни The Beatles направиха състояние със своите рекордни продажби на записи през 60-те години на миналия век, но партньорството на Маккартни и Джон Ленън беше това, което спечели наистина големи пари от хонорарите. Маккартни добави към сметката и приходите от последвалата група Wings, като написа темата за Джеймс Бонд Live and Let Die, както и от соловата си кариера.

Наскоро се появи нов клип на "Let It Be" на The Beatles, който се радва на завидно одобрение на меломаните.

Другите британски богаташи

BBC съобщава, че други развлекателни фигури в тазгодишния списък на богатите включват сър Елтън Джон, музикалния импресарио Андрю Лойд-Уебър, а също Дейвид и Виктория Бекъм. За първи път звездата от Drive to Survive и бивш световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е допълнение към списъка.

Най-богатото семейство в Обединеното кралство е това на етническия индиец Гопи Хиндуджа със състояние от 37,3 милиарда паунда (47,4 милиарда долара) - най-голямото в списъка на The Sunday Times. Семейството има бизнес интереси в 48 държави и почти дузина сектора, включително в автомобилостроенето, петрола, химията, банкирането, финансите и киберсигурността, пише БГНЕС.

