Пинк прекрати концерт, след като фенка започна да ражда

Изпълнителката на "So What" изнасяше концерт в Сидни, Австралия, за първи път от шест години насам. Докато пееше "Our Song", тя беше предупредена от феновете, че жена ще ражда.

В крайна сметка един медик изкара бъдещата майка от залата в инвалидна количка. Майката изглеждаше в добро настроение, защото махаше на тълпата, докато си тръгваше.

"Алесия или Алекс се ражда в момента?" Пинк изкрещя от сцената. 44-годишната певица имаше предвид рожденото си име Алесия Бет Мур.

След това тя каза на феновете: "Сякаш не трябва да гледаме." След това се пошегува: "Всички й дайте лично пространство!"

Бъдещата майка сякаш не реагира, а Пинк беше чута да се опитва да провери дали бебето се е родило точно в този момент. "Тя не е родила бебето току-що, нали? Бебето тук ли е? Не? Добре", каза тя, преди да добави: "Поздравления!"

Пинк има две деца - Уилоу Сейдж Харт, на 12 години, и Джеймсън Муун Харт, на 7 години. Те са от съпруга ѝ, професионалния състезател по мотокрос Кери Харт, за когото се омъжи през 2006 г, предава БГНЕС.

