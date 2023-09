Повече пари, повече работа, повече хора: Какво договориха стачкуващите сцнаристи в Холивуд

По време на протестите работата на хората, изкарващи парите си с писане за шоубизнеса в Холивуд, практически спря, телевизиите търсеха с какво да запълват програмите си, особено във вечерните часове, а някои от най-големите филмови и музикални събития по света бяха отложени или драстично променени, заради невъзможност на важни имена да се включат или от чиста солидарност.

Стачката на синдиката на актьорите обаче продължава.

Още: Край на стачката в Холивуд: За какво се споразумяха сценаристите?

Снимка: Getty Images

Какво успяха да договорят сценаристите

В резултат на стачката тригодишното споразумение със студиата, продуцентите и стрийминг услугите включва значителни победи в основните области, за които сценаристите се бореха - възнаграждение, продължителност на заетостта, численост на персонала и контрол върху изкуствения интелект.

Профсъюзът искаше минимално увеличение на заплатите и на бъдещите остатъчни приходи от предавания и ще получи повишение между 3,5% и 5% в тези области - повече, отколкото студията предложиха първоначално.

Гилдията договори и нови остатъчни плащания, базирани на популярността на стрийминг предаванията, при които сценаристите ще получават бонуси за участие в най-популярните предавания в Netflix, Макс и други стрийминг услуги - предложение, което студията първоначално отхвърляха.

Снимка: Getty Images

Що се отнася до изкуствения интелект, сценаристите получиха регулация и контрол върху нововъзникващата технология, към което се стремяха. Съгласно договора суровите сюжетни линии, генерирани от изкуствен интелект, няма да се разглеждат като "литературен материал" - термин в договорите за сценарии и други сюжетни форми, които сценаристът създава. Това означава, че те няма да се конкурират с компютрите за екранни заглавия. Също така генерираните от изкуствения интелект сюжети няма да се считат за "изходен материал", което на техния договорен език означава романи, видеоигри или други произведения, които сценаристите могат да адаптират в сценарии.

Съгласно споразумението сценаристите имат право да използват изкуствен интелект в своята работа, ако компанията, за която работят, се съгласи и са изпълнени определени допълнителни условия. Но според договорката компаниите не могат да изискват от писателя да използва изкуствен интелект.

Вечерните шоупрограми се завръщат

Телевизионните водещи на късните вечерни шоупрограми планират да се върнат към своите скечове и монолози до следващата седмица, възстановявайки потока от актуален хумор, който бе заглушен за пет месеца, докато траеше стачката на холивудските сценаристи, съобщава АП.

Комикът Бил Мар оглави кампанията за връщане към работа, като обяви рано в сряда - 27.09, че шоуто му по HBO "Real Time with Bill Maher" ще се завърне в ефир в петък.

Джими Кимъл, снимка: Getty Images

Водещите на предаванията "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" и "Late Night with Seth Meyers" по NBC, "Jimmy Kimmel Live" по ABC и "The Late Show With Stephen Colbert" по CBS също обявиха, че ще се завърнат - всички до понеделник. "Last Week Tonight" с Джон Оливър трябваше да се завърне в ефир в неделя.

Предаването "The Daily Show" на Comedy Central, което използваше гост-водещи, когато стачката започна, обяви в сряда, че ще се завърне на 16 октомври "със звезден списък от гост-водещи до края на 2023 г." Плановете за "Saturday Night Live" не бяха изяснени веднага, пише БТА.

Още: Обрат: Дрю Баримор се оказа безсилна пред стачкуващите в Холивуд