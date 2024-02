Тейлър Суифт разкри кои ще са песните в новия ѝ албум (СНИМКА)

Поп мегазвездата обяви още по време на речта си на наградите "Грами" в Лос Анджелис, че на 19 април ще издаде нов албум, озаглавен "The Tortured Poets Department". Ден по-късно 34-годишната певица разкри и заглавията на 16-те песни и на бонус парчето в новия албум, като сподели снимка на обложката в социалните мрежи, предава БТА.

Кои са песните?

Траклистът включва песен, озаглавена "Florida!!!" с участието на Florence&the Machine - британска група с фронтмен Флорънс Уелч, и песен, озаглавена "Fortnight", с участието на певеца Пост Малоун.

Сред заглавията на песни са още "So Long, London", "Guilty As Sin?", "I Can Do It With A Broken Heart" и др., а бонус парчето е озаглавено "The Manuscript".

