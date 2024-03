Вижте първата официална снимка на Кейт Мидълтън след операцията

Седнала на градински стол и облечена в дънки, пуловер и тъмно яке, снимката показва принцесата на Уелс усмихната, заобиколена от трите си деца - Джордж, Шарлот и Луи, които се смеят. Според придружаващия я надпис снимката е направена от принц Уилям.

"Благодаря ви за непрестанните добри пожелания и подкрепа през последните два месеца. Пожелавам на всички много щастлив Ден на майката", който се празнува във Великобритания на 10 март, се казва в краткото послание, подписано с "C" (за Катрин). В изявление на двореца се казва, че снимката е направена "в Уиндзор по-рано тази седмица".

