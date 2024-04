"Затваряй си устата": Скалата се скара с фен на WWE (ВИДЕО)

Още: "За мен ще бъде чест": Дуейн Скалата e бил молен да се кандидатира за президент на САЩ

Дуейн Джонсън присъства на церемонията във Филаделфия, за да отдаде почит на покойната си баба Лиа Майвия - промоутърка, която спечели място в Залата на славата. Докато Скалата слизаше от платформата, един фен сякаш му изкрещя нещо. Звездата се спря и отиде до огражденията, за да си поговори с него, пише БГНЕС.

Не е ясно какво точно привлече вниманието на Скалата, но той не беше в шеговито настроение - сякаш подтикна човека да повтори коментара си. Изглежда, че зрителят се отдръпва малко - все пак Джонсън се извисява над него - и Дуейн си тръгва, след като му казва "да си затваря устата".

The Rock: “What was that?”



Fan: “Cody’s coming for ya”



The Rock: “What was all before that”



Fan: “You sold out”



The Rock: “That’s right, That’s what I fucking thought, Watch your fucking mouth.”pic.twitter.com/GrN80ykPjL