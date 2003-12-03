В "Елените" има река, която се казва Дращеля, тя има водосбор от 38 кв.км, дълга е над 12 км и се влива при плаж "Елените" и плаж "Козлука", това е информация, която я има в документите в Министерството на екологията (МОСВ), това е категорично и не подлежи на обсъждане.