„За една такава трагедия никога няма само една причина. Основната е дъждът, но има и човешки фактор“. Това обяви климатологът Симеон Матев в предаването „Лице в лице“ по bTV във връзка с наводнението в „Елените“ на 3 октомври, което взе четири жертви.
Огромни пропуски в документацията, липсващи данни за разрешителни и строежи на хотели върху съществуващо речно корито - това са само част от фрапиращите причини, довели до наводненията в курортния комплекс "Елените", показват данните от съвместните проверки на държавните институции в лицето на регионалното министерство, ДНСК, АПИ, ВиК и др.
В "Елените" има река, която се казва Дращеля, тя има водосбор от 38 кв.км, дълга е над 12 км и се влива при плаж "Елените" и плаж "Козлука", това е информация, която я има в документите в Министерството на екологията (МОСВ), това е категорично и не подлежи на обсъждане.
Продължава и днес известяването чрез системата за ранно предупреждение BG- ALERT в района на курортен комплекс Елените. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Бургас, цитирани от БТА.
Настоящият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) да разреши незабавно въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор и председател на Върховен административен съд (ВАС), поискаха в позиция от Висшия адвокатски съвет след решението на Върховния касационен съд (ВКС), според което Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.
Огромни пропуски в документацията, липсващи данни за разрешителни и строежи на хотели върху съществуващо речно корито - това са само част от фрапиращите причини, довели до наводненията в курортния комплекс "Елените", показват данните от съвместните проверки на държавните институции в лицето на регионалното министерство, ДНСК, АПИ, ВиК и др.
Червен код обяви НИМХ за интензивни валежи в 8 области за вторник – 7 октомври. Сред тях е Бургас, който пострада от пороите миналия петък, което доведе до евакуация на ваканционно селище "Елените" и извънредно положение в редица населени места.
Върховният касационен съд официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България. Двама съдии от ВКС са отхвърлили искания, изпратени от него, с аргумента, че мандатът му е изтекъл на 21 юли 2025 г.
Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да е необходимо да подават заявление за промяна на избрания от тях клон.