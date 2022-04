Български износ на оръжие за Украйна - откъслечни данни продължават да се трупат

Според информацията товарът включва 6 тира с РПГ и 4 ракетни установки тип "Катюша" (за залпов огън), като те били събирани от всички военни поделения в цялата страна. Товаренето е станало между 3:00 и 4:00 сутринта, след което тежкотоварният АН-124 веднага е излетял.

Припомняме, че основател на сайта BIG5 е журналистът Васил Петев. Той е син на покойния писател Николай Петев, който е бил три мандата председател на Съюза на българските журналисти, депутат от БСП в 42-рото Народно събрание и член на Академията за руска словесност в Москва.

За въпросния самолет вече говориха доста хора. Лицето на Bellingcat Христо Грозев беше един от първите сигнализирали за самолет АН-124 (номер UR-82008), като той го стори в профила си в Twitter. Според Грозев, самолетът е направил поне шест полета в периода 21 - 26 април.

A Ukrainian heavy-transport Antonov plane just landed in Sofia... I wonder why.. pic.twitter.com/Vc8iaPNNGl