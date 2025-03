Жената на новото време – красива, реализирана и много по-информирана

Д-р Наталия Ненкова е специалист пластичен хирург с над 15 години медицински опит. Извършва оперативни и неоперативни естетични манипулации, прегледи и консултации в сферата на пластично-възстановителната и естетична хирургия в Болница ВИТА. Срещаме се с нея, за да ни разкаже как иновативните технологии вече навлизат в естетичната медицина и променят начина и качеството ни на живот и възприемане на красотата.

– Д-р Ненкова, как бихте описала съвременната жена, която посещава кабинета ви? Как изглежда тя, какво търси и успява ли да обърне достатъчно внимание на себе си?

– Жената днес е динамична, информирана и целенасочена. Тя жонглира между професионални ангажименти, семейство и социален живот, но все повече осъзнава, че грижата за себе си не е каприз, а необходимост. Пациентките ми търсят не просто корекции, а по-скоро начини да запазят жизнеността свежестта и естествената си красота. Радвам се, че все по-често акцентът е върху баланса, а не върху драстичните промени.

– Как се промени българката през последните десет години, не само като визия, но и като начин на мислене?

– През последното десетилетие българката стана по- информирана, по-взискателна и по-осъзната в избора си на естетични процедури. Ако преди се наблюдаваше стремеж към “по-очевидни” корекции, сега има ясно изразено желание за естествена визия. Жените разбират, че не става въпрос само за външен вид, а за хармония между външното и вътрешното състояние.

– Наясно ли са дамите, че красотата се влияе изключително много от фактори като емоционално здраве и начин на живот?

– Да, и това е чудесна промяна в нашата осъзнатост. Все повече жени разбират, че грижата за себе си започва отвътре. Хроничният стрес, липсата на сън, неправилното хранене и заседналият начин на живот неминуемо се отразяват на лицето, тъканите и цялостния ни вид. Моите пациентки все по-често ме питат не само за процедури, но и за начини да се поддържат чрез правилно хранене, хранителни добавки, хидратация, почивка и “биохакинг” съвети.

– Ако трябва да направите паралел между това, което се търсеше преди няколко години, и това, което води пациентките сега в кабинета ви, какво бихте казали?

– Преди време желанието беше за натрапчиво видими резултати – повече обем, повече контуриране. Днес фокусът е върху превенцията, регенерацията, минимално инвазивните методи и процедурите, които дават естествен и освежен вид. Жените искат да изглеждат добре, но без да променят идентичността си.

– На дневен ред ли е вече налагането на философията „less is more“?

– Абсолютно! Деликатните и естествени операции и корекции са предпочитани пред драстичните трансформации. Пациентките все по-често избират процедури, които подобряват качеството на тъканите им, вместо такива, които просто добавят обем или хирургична стигма.

– Кои са процедурите, които ще поставят началото на новите тенденции в естетичната медицина?

– Терапиите, които стимулират естествените процеси на регенерация в кожата, ще продължат да бъдат водещи. Стволовите клетки от собствена мастна тъкан, екзозомите, радиочестотният лифтинг, плазмотерапията и лазерните процедури са все по-предпочитани, защото подобряват структурата и качеството на кожата в дългосрочен план

– Кои процедури препоръчвате самата вие?

– Винаги съобразявам препоръките си с индивидуалните нужди на пациента, но аз лично съм привърженик на минимално инвазивните и регенериращи методи. Екзозомната терапия за ревитализация на кожата, хидратацията с хиалуронови бустери и плазмотерапията са сред фаворитите ми, защото дават естествен и хармоничен резултат.

– Какво ще пожелаете на дамите за 8-и март?

– Да не забравят, че истинската красота идва отвътре – от самочувствието, от баланса и от грижата за себе си. Нека всяка жена отделя време за себе си и се радва на живота с усмивка и увереност! И за финал ще използвам един цитат на вечната Коко Шанел, за да предам своето послание към дамите:

“ Don’t be like the rest of them darling”….