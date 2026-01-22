Какво ще донесе циклонът "Хари"? Времето утре - 23 януари 2026 г. (ВИДЕО)

На 23 януари 2026 г., петък и през следващите два дни вятърът ще е слаб, в много райони ще стихва и в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, не са изключени и изолирани слаби валежи. В планинските райони в петък ще бъде предимно слънчево, а в събота ще започне увеличение на високата и средната облачност. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

В този град ще е най-студено. Седмична прогноза за времето за 19-25 януари 2026 г.

Температурите

Минималните температури в цялата страна значително ще се повишат. Най-ниската сутрешна температура ще бъде в Смолян - минус 6 градуса. В Плевен, Враца и Монтана се очакват минус 5 градуса сутринта. През следващите няколко дни (22 - 26 януари) в България времето ще се промени сериозно - ще има затопляне, но и валежи, само че заради по-високата температура се очаква те да бъдат предимно от дъжд. А причината за това е влиянието на циклона "Хари". Климатичното явление вече засегна много сериозно Италия и подсказва какво идва и насам.

В неделя

В неделя и понеделник ще духа до умерен, в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове временно силен южен вятър. Там и температурите значително ще се повишат и в понеделник дневните ще достигат и надхвърлят 15°.

