На крачка от историята: Българин е пред исторически триумф в алпинизма

Българският алпинизъм е в трепетно очакване, след като един от най-големите ни таланти, Николай Русев, се намира само на крачка от спечелването на европейската корона. Младият състезател е лидер в класирането и има огромен шанс да запише името си със златни букви в историята на българския спорт.

След изключително силен сезон, софиянецът се нуждае от добро представяне в последния кръг, за да си осигури титлата в изключително оспорваната дисциплина. Потенциалният му успех би бил първи по рода си за България и кулминация на дългогодишния му труд и отдаденост.

Пътят към върха

Талантът на Николай Русев не е изненада за никого в света на спортното катерене. Още през 2021 г. той даде сериозна заявка за бъдещи успехи, като стана европейски шампион в боулдъра при младежи. През същата година той спечели и световната титла в катеренето, с което се превърна в първия българин с подобно постижение.

Сезон на доминация

През настоящата 2025 г. Русев продължи да доказва класата си, печелейки златни медали от ключови състезания като Европейското първенство в Перм и Европейската купа в Грац. Именно тези силни резултати го изведоха начело във временното класиране и му дават реалния шанс да триумфира с голямата титла.

Цяла България стиска палци на Николай Русев и с нетърпение очаква финалната надпревара, която може да донесе безпрецедентен успех за родния алпинизъм, предава NOVA.

