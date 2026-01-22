Плюшени зайчета и СарафOFF - протест пред ВСС (СНИМКИ)

Граждани, организирани от инициативата “Правосъдие за всеки“ излязоха на протест пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) в София. Основното им искане е за оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Днес в сградата се провежда първото задание на Съвета за тази година. От младежката организация на “Да, България“ се включиха в протеста по атрактивен начин - разхвърляха по улицата пред ВСС плюшени зайчета. Така младежите искат да напомнят на прокурорската колегия да спре да действа като плюшени зайчета, а като достойни магистрати и да изпълни закона и да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор. В тази държава не може да има безкрайни мандати.

“Не искам ВСС да служи на прасе“

Членовете на Прокурорската колегия на ВСС все повече приличат на плюшени зайчета. В момента една групичка хора, която козирува на Пеевски,

узурпира прокуратурата и отказва да изпълни закона, като отстрани Борислав Сарафов от длъжността и.ф главен прокурор, обясниха от партията.

Протестиращите настояха за смяна на "незаконния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Боби Сарафов",

и обявиха, че ако им бъде отказано изслушване, ще проведат открито заседание отвън и ще приемат "гражданско решение" в съответствие с Конституцията и Закона за съдебната власт.

Събралите се скандираха "Сарафов вън" и "Не искам ВСС да служи на прасе".

Към сградата на ВСС полетяха и яйца.

В района има засилено полицейско присъствие. На някои от улиците в района полицията е организирала контролно-пропускателни пунктове.

