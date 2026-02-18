Любопитно:

Почина проф. д-р Камен Плочев - един от най-обичаните лекари във ВМА

18 февруари 2026, 10:20 часа 469 прочитания 0 коментара
Един от най-обичаните лекари и професионалисти, отдал 50 години от живота си на Военно-медицинска академия (ВМА), е починал рано тази сутрин - проф д-р Камен Плочев. Тъжната новина бе съобщена от началника на ВМА проф. д-р Венцислав Мутафчийски в социалните мрежи. Проф. Плочев бе един от най-добрите инфекционисти в България и до последния си ден помагаше на хората, които се нуждаеха от него.

"С огромна болка съобщаваме, че рано тази сутрин ни напусна проф. д-р Камен Плочев, дмн, дългогодишен ръководител на Клиниката по инфекциозни болести на ВМА. Проф. Плочев започва своя професионален път в Академията преди точно 50 години – през 1976 г. Колегите и приятелите му го описват като инфекционист с голямо сърце, човек с безупречен авторитет и неизчерпаема отдаденост.", се казва в съобщението на ВМА.

"Той беше истински боец на първа линия – винаги готов да се изправи пред най-тежките предизвикателства за здравето на нацията. От познатите сезонни болести, през заплахата от Ебола и COVID-пандемията до редки и екзотични инфекции. Проф. Плочев винаги беше там, където животът на пациентите зависеше от неговата експертиза, носейки увереност и спокойствие и за пациентите, и за екипа му.", пише още проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

Posted by Военномедицинска академия - ВМА on Tuesday 17 February 2026

"Безспорен е неговият принос към българската медицина, международното сътрудничество и развитието на инфекциозната наука, за което е получил редица отличия. Най-голямото му признание обаче бяха топлите думи на пациентите, на които помагаше до последния си ден. Въпреки влошеното си здраве, той не се отказа и не спря да се бори за живота на другите, но загуби битката за своя. Примерът му ще се пази като символ на всеотдайност и професионализъм.

Професор Камен Плочев ще остане в съзнанието и сърцето на всички, които го познавахме като достоен и честен човек, който никога не правеше компромис с принципите си, като професионалист без показност, лоялен към екипа си и ментор на поколения медици.", гласи още съобщението.

Кой е проф. д-р Камен Плочев

Камен Плочев е български военнен лекар, о. з. полковник, професор, началник на Клиниката по инфекциозни болести към Военномедицинската академия, МБАЛ-София. Завършил магистърска степен по медицина в Медицинска академия, София през 1975 г. Придобива образователна и научна степен доктор през 1995 г., а научно звание доцент - през 2001 г. Придобива научна степен "доктор на медицинските науки" през 2011 г., а научно звание професор - през 2012 г. Има завършени специализации в Германия, Белгия, Холандия и др.

Снимка: БГНЕС

Д-р Плочев е преподавател по епидемиология и инфекциозни болести във Военна болница – Русе (1979 – 1980 г.). Клиничен ординатор по инфекциозни болести във ВВМИ (1980 – 1984 г.). Преподавател по инфекциозни болести във Военна болница – Русе (1984 – 1985 г.). Асистент в Инфекциозна клиника – ВВМИ (1985 – 1988 г.). Заместник-началник на Инфекциозна клиника (1988 – 1991 г.). Заместник-началник (1991 – 1994 г.) и началник на Центъра по имунология към ВМА (1994 – 2000 г.). Началник на Клиниката по инфекциозни болести при ВМА – 2001-2026.

Проф. д-р Камен Плочев е член на Съюза на учените в България, Научното дружество по имунология, Научното дружество по инфекциозни болести, Международното общество по СПИН и Международната асоциация по клетъчен анализ, Европейското дружество по инфекциозни болести.

През 2000 г. проф. д-р Плочев е избран за член на Националния експертен съвет по СПИН и полово предавани болести, както и за член на Европейското дружество по инфекциозни болести и микробиология. Проф. д-р Плочев има научни публикации и монографии по проблемите на особено опасните инфекции, СПИН, грип, биологично оръжие и имунитета. На 19 април 2021 г. е награден с орден "Мадарски конник" първа степен за високи постижения в областта на медицината и големи заслуги за развитието и укрепването на двустранните отношения в областта на здравеопазването и научните изследвания в медицината между Република България и водещи европейски държави. През 2017 г. е назначен за ръководител на НЗОК.

