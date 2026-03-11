Войната в Украйна:

Почти горещо в този град. Времето утре - 12 март 2026 г.

11 март 2026, 12:32 часа 339 прочитания 0 коментара
Почти горещо в този град. Времето утре - 12 март 2026 г.

На 12 март 2026 г. минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, по високи Черноморието – между 3° и 6°. Максималните температури ще са между 13° и 18°, по-ниски в източните райони. В София – минимална около минус 1°, максимална – около 15°, в Кюстендил се очаква максимална температура от плюс 18 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но слабо ще се понижи, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Отиват ли си отрицателните температури? Седмична прогноза за времето за 9-15 март 2025 г.

Северен вятър в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Над Източна Стара планина, Странджа и Сакар преди обяд ще има значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Намалена видимост над Черноморието

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В Бургас се очаква температура от 9 градуса, а във Варна - 11. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

С какво време посрещаме пролетта: Прогнозата на Николай Василковски

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес