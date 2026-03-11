Почти горещо в този град. Времето утре - 12 март 2026 г.

На 12 март 2026 г. минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, по високи Черноморието – между 3° и 6°. Максималните температури ще са между 13° и 18°, по-ниски в източните райони. В София – минимална около минус 1°, максимална – около 15°, в Кюстендил се очаква максимална температура от плюс 18 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но слабо ще се понижи, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Отиват ли си отрицателните температури? Седмична прогноза за времето за 9-15 март 2025 г.

Северен вятър в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Над Източна Стара планина, Странджа и Сакар преди обяд ще има значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Намалена видимост над Черноморието

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В Бургас се очаква температура от 9 градуса, а във Варна - 11.

С какво време посрещаме пролетта: Прогнозата на Николай Василковски

Снимки: iStock