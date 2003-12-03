Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 октомври 2025 г.
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД: САРАФОВ ВЕЧЕ НЕ Е ГЛАВЕН ПРОКУРОР
Върховният касационен съд официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България.
Върховният касационен съд официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България. Двама съдии от ВКС са отхвърлили искания, изпратени от него, с аргумента, че мандатът му е изтекъл на 21 юли 2025 г.
"Във високопланинските райони дъждът преминава в сняг. Шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания", съветват от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Развитието на технологиите вдъхва нов живот на българската история и националните герои от миналото. Чрез изкуствен интелект образите на Христо Ботев и Васил Левски се възраждат в социалните мрежи като реални, разказвайки от първо лице за събитията от своя живот.
След 25 години като журналист и продуцент в четвъртък главният редактор на сутрешното предаване по bTV "Преди обед" Георги Тошев си тръгва от телевизията след публичния скандал между него и водещата на предаването Венета Райкова.
Спасеното край Смолян мече е загубило битката за живот, съобщиха от Министерството на околната среда и води (МОСВ). Животното бе открито преди седмица в река Арда между селата Смилян и Кошница, след сигнал на тел.
Жителите на село Белица излизат на протест на 4 октомври (събота) и ще блокират републикански път от 12 до 13:00 часа. Причината е крайно опасното състояние на пътя в отсечката между селата Бърдо и Белица.
На 3 октомври 2025 г. времето остава без съществена промяна. Ще бъде облачно, с повсеместни и на много места значителни валежи от дъжд, в планинските райони над 600-800 метра надморска височина – от сняг, а в Предбалкана и високите полета на Западна България временно около и след полунощ – от мокър сняг.
През следващото денонощие съществена промяна на времето няма да настъпи – облачно, с повсеместни и на много места значителни валежи от дъжд, в планинските райони над 600-800 метра надморска височина – от сняг, а в Предбалкана и високите полета на Западна България временно около и след полунощ – от мокър сняг.
Върховният касационен съд официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България. Двама съдии от ВКС са отхвърлили искания, изпратени от него, с аргумента, че мандатът му е изтекъл на 21 юли 2025 г.
След 25 години като журналист и продуцент в четвъртък главният редактор на сутрешното предаване по bTV "Преди обед" Георги Тошев си тръгва от телевизията след публичния скандал между него и водещата на предаването Венета Райкова.
На 3 октомври 2025 г. времето остава без съществена промяна. Ще бъде облачно, с повсеместни и на много места значителни валежи от дъжд, в планинските райони над 600-800 метра надморска височина – от сняг, а в Предбалкана и високите полета на Западна България временно около и след полунощ – от мокър сняг.
"Във високопланинските райони дъждът преминава в сняг. Шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания", съветват от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 октомври 2025 г.
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД: САРАФОВ ВЕЧЕ НЕ Е ГЛАВЕН ПРОКУРОР
Върховният касационен съд официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България.
Развитието на технологиите вдъхва нов живот на българската история и националните герои от миналото. Чрез изкуствен интелект образите на Христо Ботев и Васил Левски се възраждат в социалните мрежи като реални, разказвайки от първо лице за събитията от своя живот.
Спасеното край Смолян мече е загубило битката за живот, съобщиха от Министерството на околната среда и води (МОСВ). Животното бе открито преди седмица в река Арда между селата Смилян и Кошница, след сигнал на тел.
Върховният касационен съд официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България. Двама съдии от ВКС са отхвърлили искания, изпратени от него, с аргумента, че мандатът му е изтекъл на 21 юли 2025 г.
Вълни с размери 4-5 метра ще достигнат българското Черноморие само след броени дни, алармират от Meteo Balkans. От медията пишат, че се очаква циклон, който ще премине през страната ни между 2 и 4 октомври.
Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври (вторник) и ще завърши на 20 октомври (понеделник), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).
След 25 години като журналист и продуцент в четвъртък главният редактор на сутрешното предаване по bTV "Преди обед" Георги Тошев си тръгва от телевизията след публичния скандал между него и водещата на предаването Венета Райкова.
Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да е необходимо да подават заявление за промяна на избрания от тях клон.
Преди 140 години, в нощта на 5-ти срещу 6-ти септември, български войски, водени от майор Данаил Николаев, установяват контрол над Пловдив (тогава част от Източна Румелия) и без да срещат съпротива, свалят правителството на Източна Румелия и генерал-губернатора Гаврил Кръстевич.