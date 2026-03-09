Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Прогноза за времето - 10 март 2026 г. (вторник)

Днес пред обяд на места по поречията и в низините все още ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, над западните райони с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони - до умерен. Максимални температури ще са между 12° и 17°, в София - около 13°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще е слънчево, с разкъсана предимо висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

Облачно по морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Източник: НИМХ

