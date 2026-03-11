Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 12 март 2026 г. (четвъртък)

През нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно. Над източната ще има значителна ниска облачност, на места и намалена видимост. Почти тихо. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, по Черноморието – между 3° и 6°, за София - около минус 1°. Утре ще бъде предимно слънчево. До обяд в източните райони видимостта ще остане намалена и ниската облачност ще се задържи. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по Черноморието - между 9° и 13°, за София – около 15°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но слабо ще се понижи, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Над Източна Стара планина, Странджа и Сакар преди обяд ще има значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Повече слънце и по морето

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: НИМХ

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
