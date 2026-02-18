Спорт:

Прогноза за времето - 19 февруари 2026 г. (четвъртък)

18 февруари 2026, 23:47 часа 408 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 19 февруари 2026 г. (четвъртък)

През нощта ще бъде ясно, а утре - с разкъсана висока облачност. Западният вятър до сутринта ще отслабне, в повечето места до тихо и на изолирани места в низините и котловините ще бъде с намалена видимост. През деня вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усилва. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, по-ниски в местата със снежна покривка. Максимални температури – между 7° и 12°. В София минимална – около минус 4°, максимална – около 8°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, ще се повиши още, но в края на деня ще започне да се понижава, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

В планините ще бъде с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който на местата разположени в близост до северните склонове ще се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 3°.

Повече слънце по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са 7°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
прогноза за времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес