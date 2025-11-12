"САРАФOFF! Свобода и справедливост!": "Правосъдие за всеки" и младите лекари заедно на протест в София (НА ЖИВО)

В центъра на София се провежда пореден протест, организиран от Инициативата "Правосъдие за всеки". Демонстрацията пред Съдебната палата отново е под надслов "САРАФOFF! Свобода и справедливост!". Към него се присъединяват и младите лекари и медици от инициативата "Бъдеще в България", както и членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, който подаде оставка.

На протеста могат да бъдат видени политици от ПП-ДБ, сред които съпредседателят Асен Василев, депутатът Ивайло Мирчев и бившият министър-председател акад. Николай Денков. Сред исканията на протестиращите са отстраняването на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор и на Антон Славчев от длъжността и.ф. председател на КПК, съдебна реформа и честен бюджет за 2026 г.

"Свободата трябва да се отстоява, демокрацията да се пази, Правото да се защитава, иначе просто няма държава, а мафиотско сборище", написаха преди проявата организаторите.

"Тук изработваме утрешния си ден. Надявам се все повече хора да се присъединяват към нас", заяви Велислав Величков от "Правосъдие за всеки". Той добави, че медиците вече официално са част от протеста.

"Колкото пъти е необходимо ще бъдем тук, ще протестираме, с всички законови средства, защото това е нашата държава, а не на човека с главно Д", заяви юристът Петър Славов. Той припомни, че наскоро е имало годишнина - покойният вече Кристиян Таков е щял да навърши 60 години.