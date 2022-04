Стартира четвъртото издание на емблематичното състезание за бармани, организирано от Кока-Кола ХБК България – Bar Masters

И тази година Bar Masters ще се проведе в четири етапа. Първият етап – Обучения, постави началото на състезанието и даде думата на лектори в лицето на три от големите имена в световната бар култура. Танос Прунарус, собственик на „BaBA au Rum“ заведение, част от „The World's 50 Best Bars“, изнесе лекция на тема „От традиционни към модерни коктейли“. Към него се присъедини и Джо Скофийлд, интернационален барман на годината за 2018 г. и носител на титлата „Bartender’s Bartender” в наградите „The World's 50 Best Bars“, който разказа на състезателите повече за „Създаване на коктейлно меню“. Едвинас Руджинскас, носител на множество отличия и награди и основател на „Cocktails for you“, сподели със състезателите ценни знания за „Ускоряване на онлайн успеха – без излишни глупости”. Вторият етап в тазгодишното състезание е изненада, която определено ще изведе участниците извън зоната им на комфорт и ще ги срещне с още световнопризнати лектори. След него ще се проведе вече популярният трети етап с Pop-up bars, който ще предизвика бар мастърите не просто да покажат своите умения, но и да проявят креативност и да се докажат като виртуозни миксолози. Последният етап от състезанието по традиция е най-динамичният и най-запомнящият се, а именно финалът и връчването на титлата „Бар Мастър на България 2022“.

На финала ще бъдат отличени тримата най-добри бар мастъри на България, като наградният фонд е общо 10 000 лева. Освен финансовата награда, тримата победители ще получат възможността да са сред бранд посланиците на Кока-Кола ХБК България за една година. Носителят на титлата „Бар Мастър на България 2022“ ще получи и възможността да бъде гост-барман в заведение от „The World's 50 Best Bars“.

Състезанието Bar Masters има за цел да създаде ново поколение бармани в България. Знаеща и можеща общност, която да постави индустрията на най-високо ниво. Неслучайно всяка година в програмата са включени обучения, които са насочени не само към процеса на създаване на коктейли, но и към създаването на меню, бар мениджмънт, комуникация с крайния потребител и други.

В търсенето на най-добрия Бар Мастър на България за 2022 г. се включват едни от най-популярните марки, чиито продукти са основните съставки на любимите коктейли: обичаната и известна като първата газирана безалкохолна напитка в света – Schweppes, официалният уиски партньор на „The World's 50 Best Bars“ – марката Naked Malt, водка Finlandia, марката Brugal – с над 130-годишна история в създаването на ром, премиум джин брандът BULLDOG и най-новият член в семейството на Jägermeister – MANIFEST.