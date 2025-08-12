Войната в Украйна:

Съветът за административна реформа заседава: На фокус са общините

12 август 2025, 11:30 часа 300 прочитания 0 коментара
Съветът за административна реформа постави за обсъждане дългогодишни проблеми на общините. На свое редовно заседание участниците в САР, ръководен от вицепремиера Атанас Зафиров, обсъдиха постъпили доклади от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), съобщиха от правителствена информационна служба. 

С тях от НСОРБ настояват за промени в стандартите за делегираните от държавата дейности, актуализацията на Методиката за изчисляване на средствата за заплати по групи общини, както и промени, свързани с труда на органите на изпълнителната власт.

В хода на дискусията стана ясно, че методиката за изчисляване на средствата за заплати по групи общини датира от 2004 г. и вече 21 години не е променяна. Проблем за местната власт представлява привличането на ИТ специалисти и кадри с висока експертиза.

Докладван бе и напредъкът от дейността на работната група, извършваща анализ на законодателната рамка, свързана с въведения от средата на тази година единен електронен трудов запис. Припомняме, че от юни тази година хартиената трудова книжка стана електронна, а Националната агенция за приходите (НАП) поддържа регистър на заетостта.

В хода на дискусията бе поискано работната група да продължи своята дейност, а в нея да бъдат включени и представители на Националния статистически институт (НСИ), за които също е важна информацията от единния електронен трудов запис.

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ, благодари за изключително бързата реакция на представителите на САР, който постави във фокуса на вниманието нерешени проблеми с повече от 20 годишна давност. ОЩЕ: Анализ: Общините са принудени да вдигат данъците и го правят

Деница Китанова
