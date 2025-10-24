Войната в Украйна:

24 октомври 2025, 12:28 часа 582 прочитания 0 коментара
В кой ден идва дъждът? Времето през уикенда - 25-26 ноември 2025 г.

На 25 октомври 2025 г. минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 6°. През деня след временно разкъсване и намаление, над Северна България облачността отново ще се увеличи и привечер и през нощта на места там ще има валежи. Временни увеличения на облачността ще има и над Родопите и югоизточните райони. В останалата част от страната ще има повече слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°, показва прогнозата за времето.

Над планините и морето

Над планините облачността ще е разкъсана, по-значителна над западните и централните райони на Стара планина и Родопите. На изолирани места, главно по високите върхове и в Родопите, ще превали слабо. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°. По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В неделя

В неделя облачността над цялата страна ще се увеличи. Валежите ще обхванат цяла Северна и Западна България. Вятърът ще е от юг-югоизток, слаб в Източна България - умерен. Температурите ще се задържат без съществена промяна, минималните - между 7° и 12°, а максималните - между 17° и 22°. 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
