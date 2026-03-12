Правителството на Гюров:

Времето утре - 13 март 2026 г.

На 13 март 2026 г. минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 1°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще се доближи до средното. През деня ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието – между 8° и 12°, в София – около 14°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

По Черноморието

По Черноморието преди обяд ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Почивните дни

През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност, на места и мъгла ще има преди обяд в Източна България; сутрешна мъгла ще има и по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините, в отделни райони, задържаща се до обяд. Вятърът ще остане от изток-североизток – предимно слаб. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните – предимно между 10° и 15°.

