Лайфстайл:

Все по-топло. Времето утре - 11 март 2026 г.

10 март 2026, 12:21 часа 411 прочитания 0 коментара
Все по-топло. Времето утре - 11 март 2026 г.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, за София – около минус 1°. Утре над западните и централните райони от страната ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в източните райони видимостта ще се подобри, а ниската облачност ще намалее. През деня и там ще преобладава слънчево време с по-значителна висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по Черноморието - между 8° и 11°, за София - около 15°, показва прогнозата за времето на НИМХ. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца.

Отиват ли си отрицателните температури? Седмична прогноза за времето за 9-15 март 2025 г.

Слънчево в планините

В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар ще има значителна висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а по най-високите части – до умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

И над морето

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През повечето дневни часове ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес