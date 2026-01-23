Заради ремонт: Затруднено движение по пътя София - Кулата

До 15:00 ч. днес движението от 375-и до 385-и км по път I-1 София – Кулата трябва да се осъществява с повишено внимание поради ремонт на асфалтовата настилка, информират от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът в участъка се регулира от сигналисти.

Още: Промени в движението по АМ “Тракия“ заради ремонт

През декември, от 8:00 часа на 13 декември (събота) до 18:00 ч. на 14 декември (неделя), в участъка от 86-и до 102-ри километър на автомагистрала “Струма“ в област Благоевград поетапно беше извършено изкърпване на настилката в двете платна за движение. Трафикът беше регулиран с пътни знаци, а скоростта ограничена до 90 км/час.

Още: Укрепват пътя Русе - Бяла, има обходен маршрут