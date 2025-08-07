Войната в Украйна:

Фонтанът в парк „Възраждане“ отново работи – по-красив, побезопасен и по-модерен от всякога

07 август 2025, 16:03 часа 486 прочитания 0 коментара
Фонтанът в парк „Възраждане“ отново работи – по-красив, побезопасен и по-модерен от всякога

Фонтанът в парк „Възраждане“ отново е в експлоатация след основен ремонт и цялостна модернизация. Съоръжението беше официално пуснато в действие на 6 август и предизвика голям интерес сред живущите в района. Гражданите изразиха своята удовлетвореност и благодарност към кмета на район „Възраждане“ г-н Станислав Илиев и неговия екип за проявената ангажираност и положените усилия за възстановяването на фонтана.

Фонтанът е основна атракция в парк „Възраждане“, особено за децата, благодарение на разнообразните режими на водните струи и цветното LED осветление. В последно време обаче съоръжението беше компрометирано от редица сериозни проблеми – пукнатини в стоманобетонната конструкция, компрометирана хидроизолация, корозирали тръбни разводки с течове, както и амортизирано електро- и помпено оборудване, което работеше с остаряла технология и не отговаряше на съвременните стандарти за безопасност. Това водеше до ежедневна загуба на вода, високи разходи за поддръжка и реален риск за инциденти.

След извършените ремонтно-възстановителни дейности всички технически и конструктивни проблеми са отстранени. Подменени са тръбните разводки, помпеното оборудване и електрическата инсталация, като са инсталирани нисковолтови (24V) помпи, RGB LED осветление и нов контролер за управление на дюзите и светлините. Обновени са облицовките, хидроизолацията и конструктивните елементи, с цел предотвратяване на бъдещи течове и улесняване на поддръжката. Инсталирана е и нова филтърна система с автоматична дезинфекция, което гарантира високо качество на водата при минимални разходи.

При ремонта са спазени основните принципи за изграждане и поддържане на обществени фонтани – лесна и безопасна експлоатация, устойчивост на вандализъм, ниска консумация на вода и електроенергия, както и визуална привлекателност. Освен възстановяване на първоначалната функция, съоръжението вече предлага и нови аудио-визуални ефекти за пълноценно преживяване от страна на посетителите.

„Фонтанът в парк„Възраждане“ не е просто водна атракция, а символ на грижата ни към хората и ангажимента ни към средата, в която живеем. Радвам се, че отново ще носи усмивки на децата и спокойствие на семействата в района“, заяви кметът на район „Възраждане“ Станислав Илиев. 

Реновираният фонтан в парк „Възраждане“ е поредна стъпка към подобряване на обществените пространства в района и създаване на по-привлекателна и безопасна среда за отдих и социални дейности. Районната администрация отправя покана към всички жители и гости на София да посетят парка и да се насладят на обновената водна атракция.

Антон Иванов
