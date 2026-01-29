Още един квартал променя облика си – след санирането предстои и благоустрояване

Квартал „Самоково“ постепенно придобива нова визия. След мащабната програма за саниране, която обхваща 15 жилищни сгради, от които 13 в квартала, община Самоков подготвя следващата важна стъпка – обновяване на околоблоковите пространства, така че промените да бъдат видими не само по фасадите, но и в средата около тях.

Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов, заместник-кметът инж. Петър Костов и директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова направиха днес оглед на място и обсъдиха дейностите, които ще бъдат включени в строителната програма за 2026 г. Предвижда се изграждане на нови паркинги и ремонт на съществуващи, ремонти и изграждане на нови пешеходни пространства, оформяне на зелени площи и ремонт на подходите към входовете. Целта е околоблоковото пространство да бъде максимално функционално и с добре уредена визия.

„Целта ни не е просто обновени фасади, а напълно завършена градска среда – с подредени пространства, зелени площи и удобен достъп до входовете“, подчерта кметът.

Въпреки сериозните предизвикателства и инфлационния натиск, ръководството на Община Самоков успя да стартира всички проекти – в момент, когато много други общини се отказаха. Към момента на финален етап е санирането на блок 12, 34, 37, 38 и 9, а другите са в процес на изпълнение. Извън кв. „Самоково“ вече е завършен блок „Албена“, а в момента се работи и по блок „Васил Левски“ в кв. „Възраждане“. Общинското ръководство подчерта, че извършените строителни дейности няма да бъдат заплащани, докато не бъдат отстранени всички забележки.

Програмата за саниране е стратегически проект с огромно значение за Самоков – с реален икономически ефект за хората, по-добри условия за живот и дългосрочна полза за околната среда.

🇪🇺♻️Проектите за внедряване на мерки за енергийна ефективност се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, по процедура “Устойчиво енергийно обновяване, чрез внедряване на на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”.