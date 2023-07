Остават броени часове до най-голямото джаз събитие у нас - A to JazZ Festival

Програмата ще започне на 6 юли с първия шоукейс концерт, който ще представи колоритен микс от стилове и националности с млади групи от Унгария, Конго, Белгия, Гърция, Сърбия и България. Директно от родината на джаза в България идват световните звезди Bilal, Judith Hill и Lakecia Benjamin, които ще завладеят голямата сцена с най-актуалното фънк, соул и джаз звучене. Ще чуем и младите виртуози на китара и саксофон в лицето на Matteo Mancuso и Nikola Bankov. Сред българските изпълнители тази година ще бъдат Петя Станчева, Clavexperience, Криста, Bobo&the Gang и други. Акцентът върху съвременното поколение музиканти продължава мисията на A to JazZ да пречупи стигмата за джаза, доказвайки, че той вълнува редица поколения не по-малко от всички останали стилове.

Снимка: A to JazZ Festival

Най-голямото джаз събитие у нас превръща както музиката, така и грижата към средата в любимо занимание. Фестивалният парк е изцяло приспособен да посрещне многохилядния интерес с мащабна система за разделно събиране на отпадъци, а еднократната пластмаса наближава своя край с новите фестивални чаши за многократна употреба. На разположение за велосипедистите е вело-паркингът на фестивала, който е малко след официалния вход на главната алея, а останалите могат да се придвижват пеша, с метро (станция "Европейски съюз") или друг обществен транспорт, спазвайки призива "Be green. Please recycle". Амбицията на A to JazZ е от 2026 г. да се превърне в изцяло "zero waste" фестивал, за което публиката има ключов принос.

Снимка: A to JazZ Festival

Поставяйки София на световната карта за творчески продукти, по покана на A to JazZ у нас пристигат повече от 50 международни експерти, фестивални директори, букъри, организатори, журналисти и трейнъри, които ще обединят усилия за професионалната реализация на артисти и изграждането на фестивални модели от ново поколение, а най-голямата телевизия за сценични изкуства в света - "МЕZZO", отново е партньор на фестивала. Устремен напред, A to JazZ отдавна не е просто фестивал в парка, а огромна екосистема, която генерира културен, туристически и професионален имидж на България.

Пълната програма на A to JazZ и A to JazZ Talks 2023 е налична на уеб сайта на фестивала, както и в официалните му канали във Facebook и Instagram. Фестивалът се провежда с подкрепата на Столична община - Календар на културните събития, Министерство на културата, Министерство на туризма, Национален фонд "Култура", Италианския културен институт в София, Европейската шоукейс платформа за уърлд музика "Upbeat" и Европейския съюз.

ОЩЕ: A to JazZ преопакова джаза в зелено фестивално преживяване на световно ниво