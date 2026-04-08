"Поръчка без търг": Четири фирми поканени да се борят за чистенето на "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

Столичната община е поканила четири фирми по бързата процедура за чистенето на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Това са консорциумът "Чиста София", "Евро Импекс", "Сорико – Бакс" и "Еко Ресурс-Р". Те трябва да подадат документи до 20 април. Срокът е 5 години, а общата прогнозна стойност – 34 463 394 млн. евро без ДДС. След подаване на оферти и преговори едно от тях ще събира боклука и ще мие, мете и чисти снега в трите столични района.

Критика към поръчката, която обаче е без търг, отправи общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера. В пост в профила си във Facebook той заяви, че направление "Екология" на практика не е променило техническите параметри, разлика има в подхода и в поканените участници.

"Вероятно това е бърз и не особено прецизен опит да се излезе от вакуума за т.нар. Трета зона, които в момента уж се почистват от СПТО, но освен да се извозва част от боклука, други услуги по почистване няма... А ситуацията по улици, тротоари и междублокови пространства е нелицеприятна", коментира той.

Интересен факт - Контрера бърза да критикува на фона на своите собствени думи: "Не видях засега и пределни цени (документацията е обемна, така че тепърва ще четем в детайли)".

Как се стигна до крузата?

Припомняме, че районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" останаха без редовно сметосъбиране, след като обявената обществена поръчка за тяхната "Зона 3" беше прекратена. Единственият кандидат за поръчката не подаде валидно ценово предложение, а строгите технически и финансови изисквания затрудниха участието на други фирми.

Проблемът се натрупва от края на предишните договори, а временните анекси, на които са работили старите изпълнители, не покриваха нуждите на районите. Това остави общината в ситуация на временен вакуум в услугата.

В края на февруари Върховният административен съд (ВАС) взе окончателни решения по ключови обществени поръчки за сметосъбиране в София, които очертаха различен изход за отделните зони. В два от случаите съдът отмени актове на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и върна процедурите на Столична община и кмета Васил Терзиев, а в трети потвърди прекратяването на поръчката.

За районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" ВАС оставя в сила решението на КЗК и прие, че прекратяването на процедурата е законосъобразно. Съдът потвърди отстраняването на Консорциум "Чистота Средец", а останалите участници също са били отстранени, без това да бъде обжалвано.

Според мотивите всички подадени оферти "не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок или са неподходящи", поради което прекратяването е правилно.