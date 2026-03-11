Започва основен ремонт на пътя Ковачевци – Ярлово

Община Самоков даде старт на дългоочакван проект - основният ремонт на пътя Ковачевци- Ярлово. С първа копка започва обновяването на близо 5 километра от пътната отсечка, която е основната връзка към селото и се използва ежедневно от жителите на района. На място бяха представители на изпълнителя ВДХ АД, както и на проектанта и консултанта на проекта, заместник-кметовете на Община Самоков инж. Петър Костов и Венета Галева, секретарят на общината Станислава Цветкова, кметовете на селата Ярлово, Ковачевци и Поповяне, ръководители на дирекции и много жители.

Архиерейският наместник на самоковската духовна околия Отец Михаил отслужи водосвет и пожела успех на строителите, като подчерта, че подобни проекти показват грижа и отношение към хората и населените места.

Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов отбеляза, че ремонтът на този път е сериозна инвестиция и е от значение не само за жителите на Ярлово и Ковачевци, а и за цялата община. По думите му, когато се направи основен ремонт на подобни пътища, това означава по-малко средства за кръпки и аварийни ремонти в бъдеще и повече възможности за инвестиции в малките населени места.

Проектът включва цялостно обновяване на настилката, нови тротоари, подмяна на бордюри, изграждане и ремонт на водостоци, нови окопи за отводняване, както и нови парапети и мантинели за по-голяма безопасност. Срокът за изпълнение е 180 дни, а по време на строителството ще се работи поетапно, за да не се затруднява достъпът до селото.

За хората в Ярлово и Ковачевци това не е просто ремонт на път. Това е по-нормален достъп, повече сигурност и по-добри условия за развитие на района.