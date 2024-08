Джокович е аут от US Open - ще се възползва ли Григор Димитров? (ВИДЕО)

Още в трети кръг на US Open сръбската тенис легенда Новак Джокович, актуален шампион в турнира, напусна надпреварата. Той игра слабо, а се изправи срещу много опасен съперник - шампионът от Монреал Алексей Попирин. Сърбинът загуби с 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 след цели 14 двойни грешки.

Световният номер 2 реализира само 4 от 16-те си възможности за пробив, с което улесни задачата на Попирин. Джокович е втората голяма жертва в турнира след като и Карлос Алкарас, който спечели "Ролан Гарос" и "Уимбълдън" тази година, отпадна във втори кръг.

Alexei Popyrin just claimed the biggest win of his career! pic.twitter.com/iYcCxnWmfX

Отпадането на Джокович дава сериозен шанс за Григор Димитров, тъй като двамата можеха да играят на четвъртфинал - но българинът има много сериозен съперник на осминафинал: Григор Димитров продължава да гази на US Open! Чака свой приятел на 1/8-финалите (ВИДЕО)

Преди това във втория кръг на състезанието Ботик ван де Зандсхулп от Нидерландия елиминира един от другите фаворити Карлос Алкарас.

"Изключително съм щастлив. На Откритото първенство на Австралия и Уимбълдън не се възползвах от шансовете си среу Джокович, но днес беше различно. Играх наистина добър тенис. Около 15 пъти съм стигал до третия кръг в турнирите от Големия шлем и все не успявах да го прескоча, а сега го направих срещу най-добрия тенисист за всички времена, което е невероятно", коментира след двубоя развълнуваният Попирин, който остави в статистиката 50 уинъра и също толкова непредизвикани грешки, предаде БТА.

Alexei Popyrin has been waiting for this breakthrough.



And he did against Novak Djokovic. pic.twitter.com/y4Y6Vf5plG