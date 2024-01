Григор Димитров - Даниел Алтмайер: Кога и къде да гледаме 1/8-финала в Бризбън? (ОБНОВЕНА)

Григор има две победи над този съперник, като няма загубен сет. Българинът е номер 14 в света, но е поставен под номер 2 в схемата на турнира. Затова и не е изненада, че той е считан за фаворит за победата, която може да го прати на 1/4-финал.

ОЩЕ: Григор Димитров мачка и на двойки - стигна 1/4-финал в Бризбън

Григор стартира в Бризбън с победа над Анди Мъри, а сега ще се надява на нов успех на австралийска земя. Едва на 1 януари хасковлията даде сериозна заявка за удара на сезона. Алтмайер пък се справи с австралийски квалификант. Двубоят между Григор Димитров и Даниел Алтмайер се очаква да започне не преди 6:00 часа българско време в четвъртък.

Мачът на Гришо и Алтмайер е трети на корт "Pat Rafter Arena", където преди това има две женски срещи (програмата се открива в 3:00 часа). Мачовете от турнира в Бризбън се излъчват пряко в българския телевизионен ефир, като телевизията, която ще излъчи мача на Григор, е Max Sport 3.

Веднага след Григор на същия корт ще излезе и бившият номер 1 в тениса Рафаел Надал, който се завърна ударно в тениса (ВИДЕО).

That's straight ridiculous...@GrigorDimitrov just might have given us the shot of the year on January 1st 🤯@BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/o7SJraWEZM