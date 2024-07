Григор Димитров: Аз съм най-строгият си критик, каквото и да следва - дайте го насам

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров даде своето мнение след категоричната си победа над Гаел Монфис на Уимбълдън. Хасковлията не скри задоволството си от успеха и заяви, че е готов за следващото предизвикателство. Гришо е свикнал с големите очаквания, но подчерта: "Аз съм най-строгият си критик".

"Имам чувството, че играя по-добър тенис. Работата, която положих през последните години, също не е за пренебрегване. Продължаваш да градиш. В нашия спорт никога не знаеш кога можеш да направиш невероятен мач или турнир. Като цяло, просто съм много щастлив, че се наслаждавам на това, което правя тук. Това е най-важното. Да играя пред вас!", обърна се Димитров към публиката след своята победа над Монфис.

