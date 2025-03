Гришо срещу Ноле – сблъсъкът на „пенсионерите“, който ще остане в историята на ATP

Първата ракета на България Григор Димитров се изправя днес срещу своя добър приятел Новак Джокович в двубой от полуфиналите на турнира от сериите Мастърс в Маями. Мачът между двамата тенисисти е тази вечер като е очакван с огромно нетърпение от феновете им. До момента Гришо и Ноле са се срещали общо 13 пъти на корта. В тях сърбинът има смазващо предимство – 12 победи и само една загуба.

Мачът между Григор Димитров и Новак Джокович тази вечер пък ще влезе в историята на АТР. Причината е, че зрителите ще наблюдават „най-възрастния полуфинал“ на турнир от сериите Мастърс. Както е известно, Ноле ще навърши 38 години в края на май. В средата на май пък Гришо ще празнува своя 34-ти рожден ден. Така общата възраст на двамата тенисисти, които довечера ще излязат на корта е над 71 години, което се случва за първи път в историята.

