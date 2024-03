НА ЖИВО: Григор Димитров - Яник Синер 3:6, 0:1 (ВИДЕО)

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ ФИНАЛА ГРИГОР ДИМИТРОВ - ЯНИК СИНЕР ПО ТВ

Григор Димитров започна финалния двубой по великолепен начин, като не даде нито една точка на Синер в първите си два сервис гейма. Италианецът също се справи отлично в първия си сервис гейм, печелейки на 15. На втория сервис гейм на Синер обаче Григор успя да стигне до точка за пробив. Италианецът я отрази, а след това спечели подаването си за 2:2 гейма.

The guardian of the one-hander strikes 💥@GrigorDimitrov #MiamiOpen pic.twitter.com/8vGnOHZUOf