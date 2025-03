Огромна чест за Григор Димитров - игра пред погледа на най-великия футболист (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби от Новак Джокович на полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями. Силите на Гришо го предадоха след изключително тежкия четвъртфинал срещу Франсиско Серундоло и той не успя да се противопостави на Ноле. Въпреки това българският тенисист имаше огромната чест да играе пред погледа на считания за най-велик футболист на всички времена - Лионел Меси.

Джокович се оказа твърде силен за Гришо и сложи край на американската му приказка, която бе продължение на миналия сезон, когато българинът игра финал срещу Яник Синер. Срещата бе съпроводена от силен вятър, а Димитров така и не успя да се нагоди към него, като допусна множество непредизвикани грешки. Ноле пък задържа високото си ниво от предходните мачове и се класира с лекота за финала.

Messi taking in the Miami Open semifinal match between Novak Djokovic and Grigor Dimitrov 🎾🔥 pic.twitter.com/dIEUyo6cIl