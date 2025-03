Ощетиха Джокович по нелеп начин в Маями - появиха се съмнения за саботаж срещу Ноле

Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович бе сериозно ощетен от организаторите на турнира в Маями заради тяхното планиране на програмата на мачовете. Сърбинът трябваше да играе срещу Себастиан Корда на 1/4-финалната фаза в сряда вечер, но накрая срещата бе отложена за четвъртък заради сериозното забавяне в програмата. А това на практика можеше да се избегне, ако организаторите не бяха планирали цели пет мача на централния корт.

Организаторите на турнира в Маями решиха да насрочат пет мача на един корт, като първият от тях да започне в 13:00 часа. Последната среща бе тази на Джокович, но още преди началото на програмата изглеждаше трудно постижимо да се изиграят всички мачове. Лошото планиране бе неприятно не само за Джокович и Корда, но и за феновете, които трябваше да чакат цял ден, за да разберат накрая, че срещата на Ноле се отлага.

Някои фенове дори се усъмниха в саботаж срещу Джокович - за да може сърбинът да играе в по-сгъстен график. Ноле ще трябва да излезе на корта срещу Корда в четвъртък вечер, а ако запише победа, още на следващия ден - часове по-късно, ще се изправи срещу Григор Димитров. Това е добра новина за Гришо, който бе тотално изнемощял и бе изнесен под ръка от корта след тежкия мач срещу Франсиско Серундоло.

What happened to Novak Djokovic and Sebastian Korda today is further proof why the PTPA is needed and why we should all be behind them. This is unacceptable and wouldn't be tolerated in any other sport. pic.twitter.com/py7uOriZ8R

Novak Djokovic's match has been called off. It's 23:30 in Miami at the close of Raducanu's match, but the scheduling in the first place was ridiculous



Five matches on the same court with play starting at 1pm. How can any of that scheduling be good for both fans and players? Poor