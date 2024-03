След 16 пробива: Медведев мина през ада и си уреди мач с Григор Димитров (ВИДЕО)

По-рано Гришо сгази втори французин в Индиън Уелс, а сега стана ясно, че българинът ще се изправи срещу Медведев. Даниил трябваше да мине през ада срещу един от най-неудобните си съперници Корда, който през миналата година го победи на два пъти - на Australian Open и на Мастърса в Шанхай.

Instructions on how to take a selfie from Daniil Medvedev 📸😂@DaniilMedwed | @TennisTV pic.twitter.com/S9luIDDIja