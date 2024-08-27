Спорт по телевизията днес - 27 август 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир във вторник, 27 август 2024 година:
14:00 Колоездене: Обиколка на Испания, Х етап - Евроспорт 1
17:00 Волейбол (мъже): СП в София за юноши (до 17 г.) - Макс Спорт 2
US Open
17:55 Тенис: US Open - Евроспорт 2
19:00 Тенис: US Open - Евроспорт 1
19:00 Футбол: Втора лига, "Пирин" - "Етър" - Диема Спорт
20:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Севиля" - Макс Спорт 4
21:45 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Пройсен" (Мюнстер) - "Щутгарт" - Диема Спорт 3
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Ред Бул Залцбург" - "Динамо" (Киев) - Макс Спорт 2
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Спарта" (Прага) - "Малмьо" - Макс Спорт 1
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Галатасарай" - "Йънг Бойс" - Макс Спорт 3
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, II кръг, "Бирмингам" - "Фулъм" - Диема Спорт 2
22:30 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Барселона" - Макс Спорт 4
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