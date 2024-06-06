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Спорт по телевизията днес – 6 юни 2024 г.

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Спорт по телевизията днес – 6 юни 2024 г.
Снимка: iStock

Спорт по българските телевизии днес – 6 юни 2024 година:

09:30 ч. Волейбол: България – Германия, Лига на нациите, MAX Sport 1

13:00 ч. Тенис: Ролан Гарос, двойки, финал, Евроспорт 1

13:45 ч. Колоездене: Критериум Дофине, пети етап, мъже, Евроспорт 2

Ролан Гарос влиза в заключителната си фаза

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Ига Швьонтек

16:00 ч. Тенис: Ролан Гарос, сингъл, жени, полуфинал, Евроспорт 1

18:00 ч. Футбол: Европейско по минифутбол: 1/4-финал, БНТ 3

19:00 ч. Футбол: Гибралтар – Уелс, приятелски мач, Диема спорт 1

19:30 ч. Футбол: Европейско по минифутбол: 1/4-финал, БНТ 3

21:00 ч. Футбол: Европейско по минифутбол: 1/4-финал, БНТ 3

21:30 ч. Баскетбол: Реал Мадрид – Барселона, Лига Ендеса, Нова спорт

Нидерландия посреща Канада в контрола

Нидерландия Мемфис Депай

21:45 ч. Футбол: Нидерландия – Канада, приятелски мач, Диема спорт 3

23:30 ч. Волейбол: САЩ – Италия, Лига на нациите, MAX Sport 1

 

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