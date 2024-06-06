Спорт по телевизията днес – 6 юни 2024 г.
09:30 ч. Волейбол: България – Германия, Лига на нациите, MAX Sport 1
13:00 ч. Тенис: Ролан Гарос, двойки, финал, Евроспорт 1
13:45 ч. Колоездене: Критериум Дофине, пети етап, мъже, Евроспорт 2
Ролан Гарос влиза в заключителната си фаза
16:00 ч. Тенис: Ролан Гарос, сингъл, жени, полуфинал, Евроспорт 1
18:00 ч. Футбол: Европейско по минифутбол: 1/4-финал, БНТ 3
19:00 ч. Футбол: Гибралтар – Уелс, приятелски мач, Диема спорт 1
19:30 ч. Футбол: Европейско по минифутбол: 1/4-финал, БНТ 3
21:00 ч. Футбол: Европейско по минифутбол: 1/4-финал, БНТ 3
21:30 ч. Баскетбол: Реал Мадрид – Барселона, Лига Ендеса, Нова спорт
Нидерландия посреща Канада в контрола
21:45 ч. Футбол: Нидерландия – Канада, приятелски мач, Диема спорт 3
23:30 ч. Волейбол: САЩ – Италия, Лига на нациите, MAX Sport 1
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Спорт по телевизията днес - 6 юни 2024 г.
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: Нидерландия отбор Лига на нациите по волейбол Ролан Гарос