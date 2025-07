Уимбълдън НА ЖИВО: Григор Димитров - Яник Синер 6-3, 7-5, световният №1 е в нокдаун!

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров излиза тази вечер срещу световния номер 1 Яник Синер в мач от 1/8-финалите на Уимбълдън 2025. Гришо достигна до осминафиналната фаза за втора поредна година след три поредни победи над Йошихито Нишиока, Корентен Муте и Себастиан Офнер. Сега българинът ще опита да се противопостави на най-солидния играч в света, като срещата на Централния корт в "Ол Ингланд Клъб" се очаква да започне в 20:45 часа българско време и можете да следите Димитров - Синер НА ЖИВО в Actualno.com!

ОЩЕ: Гледайте Григор Димитров - Яник Синер по ТВ

Двубоят започна на сервиса на Григор, който загуби първите две точки. Българинът успя да обърне развоя и да спечели подаването си, за да поведе с 1-0. Още в следващия гейм Димитров успя да пробие Синер. Той стигна до 40-15, като с втория брейкбол успя да пробие за 2-0, а това бе едва първият пробив срещу Яник в турнира. Димитров защити пробива със сервис гейм на 15 за 3-0. Синер притисна Димитров в петия гейм, когато стигна до точка за връщане на пробива, но Григор се справи, за да поведе с 4-1. Синер не успя да върне пробива и в седмия гейм, когато Димитров сервира мощно и спечели на нула за 5-2. Сервирайки за сета, Гришо пак бе безгрешен и спечели втори пореден гейм на нула за 6-3.

Втората част започна по мечтан шанс за Григор Димитров, който успя да пробие Синер на нула. Българинът затвърди пробива с трети пореден сервис гейм на нула за 2-0, а освен това спечели всяка една от последните 12 точки. Синер успя да вземе следващите си две подавания, но след четвъртия гейм имаше нужда от медицински таймаут заради болка в десния лакът. Италианецът видимо изпитваше болка, като прие обезболяващи, за да може да продължи мача. Очевидно обезболяващите подействаха, защото после Синер спечели подаването си на нула за 3-4. Димитров не позволи изненада на свой сервис и даде само една точка на съперника, за да поведе с 5-3. Синер спечели подаването си за 4-5, а след това посрещаше за оставане в сета. Димитров обаче се пропука на свой сервис с няколко грешки и позволи на Синер да го пробие за пръв път в мача за 5-5.

Medical time out for Jannik Sinner.



Issue with right elbow, slipped earlier.



Grigor Dimitrov to serve next at 3-2 up in set 2. pic.twitter.com/1N1Vj711rM