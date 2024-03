Вездесъщ Григор Димитров направи уникален обрат и си осигури мач с Карлос Алкарас (ВИДЕО)

Двубоят започна изключително оспорвано. При първия сервис гейм на Хуркач резултатът няколко пъти бе равен - 40:40, но до пробив не се стигна. Подобна бе ситуацията и в петия, когато Гришо пак остана на косъм от брейкбол. При 2:3 хасковлията изпита известни колебания и дори му се наложи да спаси точка за пробив. Той обаче се пропука към края на сета. Позволи на съперника да му вземе сервис гейм, а после и да затвори на нула - 3:6 за 52 минути.

ОЩЕ: Григор Димитров: Може да съм близо до края, но не толкова близо, колкото се говори

Втората част премина с няколко пропуснати възможности за пробив и от двамата тенисисти. При 3:2 в своя полза представителят ни най-сетне успя да направи брейк от третия си опит в гейма. До края на сета Григор Димитров го затвърди, запази и не допусна сериозни грешки, за да възстанови паритета.

Решаващата трета част премина много равностойно. Първата ракета на България не материализира шанс за пробив при 2:2, но и отрази такъв малко по-късно. Гришо и №9 в ранглистата на ATP продължиха да демонстрират добро качество на играта и пратиха двубоя в тайбрек. В него хасковлията осъществи минибрейк още в самото начало, който впоследствие беше опропастен заради двойна грешка.

Все пак Димитров си върна аванса, тъй като Хуберт Хуркач докосна мрежата при ключово разиграване, което се оказа най-важният момент за изхода на срещата. Най-добрият ни тенисист остана съсредоточен до края и взе мача. Това бе пета поредна победа на хасковлията над този съперник.

ОЩЕ: "Това е дори по-важно от играта ми": Григор посочи ключа към победите на корта

1⃣ - 1⃣ @GrigorDimitrov secures the second set 6-3 against Hurkacz and we're going to a decider 🍿@miamiopen | #MiamiOpen pic.twitter.com/jGnLN926F5